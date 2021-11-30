Вакансии продюсера и бизнес-тренера предлагают в Псковской области

По итогам ноября работодатели Псковской области разместили более 3 200 новых вакансий, что на 142% больше, чем в тот же период 2020 года. В числе вакансий встречаются и необычные предложения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
В частности, работодателям региона требуются:
В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в других регионах России, вошли специалист по помощи в достижении мечты (Барнаул, зарплата - от 80 000 рублей на руки), тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 000 рублей), икорный консультант (Химки, зарплата - до 80 000 рублей на руки), флейворист / парфюмер (Москва, зарплата до 200 000 рублей на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).