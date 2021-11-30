Общество

Тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в День Неизвестного Солдата

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов приглашает жителей региона 3 декабря принять участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» - в организации этого мероприятия члены Молодежного парламента участвуют ежегодно с 2015 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Вопросы для тестирования традиционно готовит Военный университет Министерства обороны России, но уже второй раз мы силами Молодежного парламента включаемся в подготовку вопросов по региональной тематике. Поэтому в отличие от большинства других субъектов РФ у нас в тесте будет не 30, а 40 вопросов», - рассказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

Дополнительные вопросы связаны непосредственно с историей псковского края в военный период. По словам Юлии Лысовой, ни один вопрос из прошлогоднего теста не повторяется.

Тестирование можно пройти в двух форматах. Присоединиться к акции онлайн сможет каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт big-history.ru и ответить на вопросы самостоятельно.

Также в регионе будут организованы офлайн-площадки на базе образовательных учреждений, где школьники и студенты централизовано на уроках истории, обществознания и на классных часах будут проходить тестирование.

Одна из таких площадок откроется на базе великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской. Как рассказала директор школы, депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова, и старшеклассники, и учителя традиционно участвуют в подобных тестированиях – писали Тотальный диктант и диктант «Победы», но сами организуют площадку впервые.

«Я как директор гимназии, весь педагогический коллектив, и, что особенно приятно, это мнение разделяют и наши ученики, мы гордимся, что нам выпала честь проводить тест по истории Великой Отечественной войны», - поделилась эмоциями Татьяна Фомченкова.

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По словам педагога, акция имеет важное воспитательное и образовательное значение. «Это важно не только для подрастающего поколения, но и для нас самих. Я обязательно пройду тестирование. Это не только проверка знаний о тех или иных исторических фактах, но и повод поразмышлять об истории своей страны. Может быть, когда мы придем домой после тестирования, нам захочется открыть книгу, почитать и подумать», - отметила Татьяна Фомченкова.

Напомним, в прошлом году в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», проведение которой на территории области курирует Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, участвовали более 18 тысяч жителей региона.