Общество

«Псковские тепловые сети» помогают молодым специалистам раскрыть свой потенциал

Сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» принимают экзамены в политехническом колледже и подбирают молодых специалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«В ближайшее несколько дней на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области "Псковский политехнический колледж" проходит демонстрационный экзамен по КОД1.1 компетенции R 87 "Реставрация произведений из дерева". О том, как это относится к нам, и что мы там вообще делаем, мы и хотим рассказать. Начальник ремонтно-строительного участка Алексей Орлов является выпускником данного колледжа, его хорошо помнит педагогический состав, и он имеет различные допуски и сертификаты. Например, как судья соревнований WorldSkills. Да, на нашем предприятии трудятся очень интересные и крайне многогранные люди, но если вы читаете новости нашего предприятия, то вы отлично об этом знаете. И к слову, Алексей Орлов был одним из главных организаторов нашего внутреннего конкурса профессионального мастерства, так как он обладает необходимой квалификацией и проводил подобного рода мероприятия», - поделились в ПТС.

В пресс-службе объяснили, почему необходимо взаимодействовать с колледжами. «Нужны работники, которые придут на смену всем нам, но их нужно учить и готовить, а для учебы и прочего требуются мотивация, живые примеры успеха. Да и мы прекрасно понимаем, что ребятам требуется производственная практика, но очень небольшое количество предприятий готово брать студентов, да еще из колледжей, но мы же не все», - подчеркнули в ПТС.

В настоящее время прорабатываются вопросы приема на практику первых старших групп, чтобы «в полевых условиях ребята могли понять, чему их учат, и кем они будут на выходе». «Как знать, может, уже совсем скоро кто-то из этих ребят примерит форму нашего предприятия и приступит к работам на благо нашего предприятия и жителей нашего города», - отметили в ПТС.

Следующие соревнования запланированы на февраль 2022 года. «Наше предприятие планирует выступить одним из генеральных спонсоров мероприятия. А уже совсем скоро мы покажем ребятам наше предприятие. Так что следите за новостями: мы не только копаем траншеи и согреваем ваши квартиры, мы стараемся помогать и молодым специалистам раскрыть свой потенциал и найти себя», - резюмировали в ПТС.