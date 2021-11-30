Общество

Гинцбург рассказал, какие вакцины можно применять одновременно

«Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вреда для организма от этого нет», — приводит его слова РИА Новости.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки «Спутник».

Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

В конце ноября президент России Владимир Путин сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», а через несколько дней сделал прививку назальной вакциной. По словам главы государства, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.