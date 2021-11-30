Общество

Педагогический интенсив проведут на турбазе «Пушкиногорье»

Педагогический интенсив планируют провести в учреждении профсоюзов на туристической базе «Пушкиногорье» в первом квартале 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Состоялась совместная встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова, председателя общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой с главой Псковского района Натальей Федоровой. В ходе встречи стороны обсудили коллективно-договорную кампанию в образовательных учреждениях муниципального образования, пролонгацию трехстороннего соглашения, а также работу координационного Совета профорганизаций Псковского района.

Наталья Горбачева отметила, что сегодня прилагаются все усилия по реализации решений областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в части коллективно-договорной кампании, цель - стопроцентный охват учреждений бюджетной сферы.

Глава района поблагодарила профсоюзы за инициативу по оздоровлению педагогических работников, перенесших коронавирусную инфекцию, в санаториях региона. Инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников (деньги на эти цели были выделены в текущем году из резервного фонда).

«Стоит отметить продуктивный диалог, руководство муниципалитета вместе с профсоюзами смотрят в одном направлении, есть проблемы, есть задачи, понимание, как двигаться дальше во благо людей труда. У нас обязательно все получится, работая сообща!» – сказал Игорь Иванов по результатам встречи.