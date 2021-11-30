Общество

Начинается брифинг с организаторами и победительницами конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»

Начинается видеотрансляция брифинга с участием организаторов и победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021».

Напомним, финал конкурса прошел в середине ноября. В шоу приняли участие более 30 красивейших девушек города. Рассказ о себе, дефиле, танцевальные и творческие номера, оглашение решения жюри — все это уже позади. Сегодня победительницы конкурса пришли в общественный пресс-центр ПЛН, чтобы поделиться своими впечатлениями от этого марафона красоты и рассказать о планах на будущее.

К участию в брифинге приглашены: