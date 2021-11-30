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Общество

Начинается брифинг с организаторами и победительницами конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»

02.12.2021 15:04|ПсковКомментариев: 0

Начинается видеотрансляция брифинга с участием организаторов и победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021».

Напомним, финал конкурса прошел в середине ноября. В шоу приняли участие более 30 красивейших девушек города. Рассказ о себе, дефиле, танцевальные и творческие номера, оглашение решения жюри — все это уже позади. Сегодня победительницы конкурса пришли в общественный пресс-центр ПЛН, чтобы поделиться своими впечатлениями от этого марафона красоты и рассказать о планах на будущее.

К участию в брифинге приглашены:

  • «Мисс Псков-2021» - Дарья Холмова,
  • «Мисс Псковская область-2021» - Софья Шашкова,
  • «Миссис Псков-2021» Наталья Мерелайне,
  • «Миссис Псковская область-2021» Екатерина Малышева.
  • Директор конкурса «Миссис Псков» Николай Королев.
Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #мисс псков #миссис псков #конкурс красоты
Источник: Псковская Лента Новостей
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