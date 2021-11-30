Общество

Уровень юридической грамотности предлагают проверить жителям Псковской области

Жители Псковской области могут оценить свою юридическую грамотность, приняв участие в пятом всероссийском правовом диктанте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Онлайн-тестирование пройдет с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф . Диктант могут написать все желающие старше 14 лет.

Участники будут отвечать на вопросы по Конституции РФ, трудовому, гражданскому и семейному праву. В администрации отметили, что в этом году были разработаны две версии диктанта: для лиц с юридическим образованием и без него. Кроме того, вопросы предложены на нескольких языках. По итогу тестирования участники получат сертификаты с указанием набранных балов.

Тестирование проводят с целью повышения мотивации к изучению права и получения объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структур. Кроме того, будут выработаны предложения по совершенствованию образовательных программ.