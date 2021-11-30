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Общество

Студентам колледжа в Острове рассказали о вреде наркотиков

02.12.2021 13:06|ПсковКомментариев: 0

Встречи со студентами многопрофильного колледжа в городе Острове прошли на двух площадках в рамках «Правовой недели».

Фото: газета «Островские вести»

С обучающимися побеседовали старший инспекторы по делам несовершеннолетних Наталья Иванова и Наталья Антоненко, инспектор по контролю за оборотом наркотиков Андрей Шкиль, настоятель Свято-Троицкого собора священник Роман Павлов, председатель общественного совета ОМВД России по Островскому району Вячеслав Коев, специалист по кадрам островского отдела полиции Наталья Будко, пишет газета «Островские вести».

Сотрудники полиции вели речь о правах и обязанностях граждан страны. Также они рассказали о пагубных привычках, за которые предусмотрена административная ответственность. Юношам и девушкам напомнили о том, что в их возрасте они могут находиться на улице до 22.00.

Сотрудники отдела обратили внимание студентов и на более серьезные правонарушение, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Им напомнили о вреде наркотиков, об ответственности за их употребление и распространение.

Проведенное мероприятие было направлено на повышение престижа здорового образа жизни среди представителей молодого поколения.

Теги: #остров
Источник: Псковская Лента Новостей
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