Общество

Псковичка отдала долг из-за страха лишиться квартиры

Жительница Пскова выплатила задолженность по кредитным договорам после предпринятых приставами мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Суд обязал женщину выплатить задолженность, но она проигнорировала обязательства. Тогда приставы возбудили в отношении псковички исполнительное производство и запретили регистрационные действия с принадлежащей ей квартирой. Должницу уведомили, что на недвижимость может быть наложен арест, после чего ее передадут на реализацию в счет долга. Принятые меры дали результат, и горожанка на приеме в отделении судебных приставов выплатила всю сумму долга в размере 233 тысячи рублей.

После этого запрет на регистрацию имущества был снят.