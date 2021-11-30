Общество

Рекордные сугробы выросли в Псковской области

Рекордные сугробы выросли в Псковской и Ленинградской областях, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Русскую равнину метель накрыла еще во вторник, но в среду снег продолжил идти. В Ленинградской и Псковской областях выросли рекордные сугробы – до 22-23 см. В Санкт-Петербурге накануне фиксировались настолько сильные заторы, что людям приходилось бросать машины на дорогах. Заметало центральные области. На юге страны в то же время продолжали бушевать штормовые ветры: пострадали Калмыкия, Ставрополье. Без света остались десятки тысяч человек!» - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что сегодня циклон переместится на север Сибири, но в регион уже прорывается очередной атлантический вихрь. «Сегодня наиболее интенсивные осадки – порядка четверти месячной нормы – ожидаются местами в Псковской и Смоленской областях. Только вот высота снежного покрова от этого не вырастет, а наоборот – уменьшится, ведь западнее линии Смоленск – Курск снег перейдет в дожди», - рассказали в «Фобосе».

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Новый циклон несет с собой очень теплый воздух, продолжили синоптики. «И завтра из-за этого на Русскую равнину даже вернутся оттепели. Днем в средней полосе будет до 0...+5°С, а в южных широтах термометры покажут +10...+15°С. Морозы сохранятся только на севере. Впрочем, такая погода в Европейской России не задержится надолго. Северные воздушные массы в ближайшие дни станут распространяться вглубь Русской равнины. К субботе поток атлантического тепла окажется вытеснен к берегам Волги и отрогам Урала, а в воскресенье арктическое вторжение охватит всю территорию региона за исключением самых южных областей», - добавили синоптики.