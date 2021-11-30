Общество

Скончался почетный гражданин Пскова Николай Федотов

Почетный гражданин города Пскова Николай Федотов скончался на 83-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Николай Федотов — заслуженный строитель РСФСР, бывший председатель Псковского городского Совета народных депутатов и Псковского горисполкома (1990-1992), эксперт Общественной палаты Псковской области, председатель Совета бывших руководителей города Пскова.

«Псковичи признательны Николаю Дмитриевичу за значительный вклад в градостроительную историю города. Трудолюбием, ответственным отношением к делу, внимательным подходом к людям он заслужил искреннее уважение коллег по работе и жителей Псковской области. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного», - говорится в сообщении.