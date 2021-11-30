Проблему адаптации квартир для проживания инвалидов обсудят в Пскове

Вопрос адаптации квартир для комфортного проживания маломобильных граждан обсудят на встрече глава администрации города Пскова Борис Елкин и помощник сенатора РФ Андрея Турчака, вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Об этом вице-спикер регионального парламента сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в соцсети «ВКонтакте»
Армен Мнацаканян пояснил, что в честь 20-летия партии «Единая Россия» по всей стране и в Псковской области с 1 по 10 декабря проходит декада приемов. Любой гражданин может обратиться в ближайшую к месту проживания приемную партии, где в эти дни в очной или дистанционной форме с людьми общаются ее члены, депутаты фракций парламентов разных уровней, представители органов исполнительной власти. «Выслушают, проконсультируют, помогут», - отметил парламентарий.
Кроме того, в адрес вице-спикера областного Собрания поступило много вопросов, которые касаются адаптации квартир для комфортного проживания инвалидов. Эту проблему Армен Мнацаканян обсудил с депутатом Псковской городской Думы Федором Постновым.
«Суммы, заложенные в бюджете, не рассчитаны на такие объемы работ. В ближайшее время проведу встречу с главой администрации Пскова Борисом Елкиным, проработаем эту проблематику», - пообещал парламентарий.