Общество

Проблему адаптации квартир для проживания инвалидов обсудят в Пскове

Вопрос адаптации квартир для комфортного проживания маломобильных граждан обсудят на встрече глава администрации города Пскова Борис Елкин и помощник сенатора РФ Андрея Турчака, вице-спикер областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Об этом вице-спикер регионального парламента сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в соцсети «ВКонтакте»

Армен Мнацаканян пояснил, что в честь 20-летия партии «Единая Россия» по всей стране и в Псковской области с 1 по 10 декабря проходит декада приемов. Любой гражданин может обратиться в ближайшую к месту проживания приемную партии, где в эти дни в очной или дистанционной форме с людьми общаются ее члены, депутаты фракций парламентов разных уровней, представители органов исполнительной власти. «Выслушают, проконсультируют, помогут», - отметил парламентарий.

«В мой адрес на приеме поступило несколько обращений. Так, вместе со специалистами социальной защиты Псковского района решаем вопрос по социальной выплате на ребенка от 3 до 7 лет жительнице деревни Быстрецово. Ситуация нестандартная, но это не значит, что она не решаема», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Кроме того, в адрес вице-спикера областного Собрания поступило много вопросов, которые касаются адаптации квартир для комфортного проживания инвалидов. Эту проблему Армен Мнацаканян обсудил с депутатом Псковской городской Думы Федором Постновым.

«Суммы, заложенные в бюджете, не рассчитаны на такие объемы работ. В ближайшее время проведу встречу с главой администрации Пскова Борисом Елкиным, проработаем эту проблематику», - пообещал парламентарий.