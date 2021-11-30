Общество

Награды Минпросвещения России вручил псковским педагогам Алексей Севастьянов

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов вручил двум псковским педагогам почетные грамоты Министерства просвещения РФ. Министерскую награду за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования получила учитель Псковской общеобразовательной школы-интерната Наталья Вилкова и педагог-библиотекарь этого же муниципального образовательного учреждения Надежда Кулакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Это огромная гордость для псковского образования. Эти награды подтверждают, что вы действительно большие профессионалы, что вы болеете и живете делом, которым занимаетесь», - сказал Алексей Севастьянов, поздравляя педагогов от лица депутатского корпуса областного Собрания депутатов.

Директор школы-интерната Елена Голубева также отметила высокую значимость полученных ее коллегами наград и поблагодарила опытных педагогов за работу и «влюбленность в педагогическую профессию»: «Наталья Вилкова много лет преподает математику в нашей школе, а наш библиотекарь Надежда Кулакова – просто уникальный человек, подвижник, благодаря которой организовано множество интереснейших мероприятий и в нашей библиотеке, и в городе, и в районе, а наши дети участвуют во всероссийских конкурсах».

Школа-интернат расположена на территории избирательного округа Алексея Севастьянова – с 2007 года депутата связывают дружеские отношения с этим образовательным учреждением, поэтому, несмотря на праздничный повод, после вручения наград и цветов, разговор перешел на проблемные вопросы. Алексей Севастьянов обсудил с директором школы-интерната перспективы реконструкции школьного здания и возможность благоустройства спортивной площадки.