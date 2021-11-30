Общество

На выплаты псковичам в органы соцзащиты направили более 300 млн рублей

Комитет по социальной защите Псковской области направил территориальным органам социальной защиты более 325 млн рублей консолидированного бюджетов для обеспечения выплат населению в декабре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В период до 8 декабря жителям области поступят следующие социальные выплаты:

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей,

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка,

единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам,

единовременное пособие при устройстве ребенка в семью,

региональная социальная доплата к пенсии,

меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации,

ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам.

По ряду направлений средства выплатят частично. В их число входят ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. Дополнительное финансирование данных выплат ожидается после 20 декабря этого года.

«Все обязательства в декабре будут выполнены», - акцентировали внимание в региональном комитете по социальной защите.