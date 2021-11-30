Псковский губернатор доложил вице-премьеру об эпидобстановке в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о текущей эпидобстановке и ходе вакцинации от коронавируса. Об этом Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова
Приоритетной задачей глава региона назвал организацию прививочной кампании. «План выполнен на 60,3%, доля вакцинированного взрослого населения составляет 46,9%. Сейчас особое внимание уделяем пожилым людям, беременным женщинам и молодежи. В силу активных социальных контактов среди студентов растет заболеваемость», - добавил Михаил Ведерников.
Также губернатор обозначил проблему записи на вакцинацию через «Госуслуги»: из-за технического сбоя с 28 ноября многие жители региона не могли записаться на прививку. Выявленную ошибку в работе одного из ключевых каналов записи оперативно исправят.
«Наша приоритетная задача – максимально снизить уровень заболеваемости и наращивать темпы вакцинации. Сделаем для этого все необходимое», - заключил глава региона.