Псковский судья вошел в высшую квалификационную коллегию судей России

Председатель Арбитражного суда Псковской области Федор Тимаев избран членом Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
«Избраны новые члены Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, в том числе председатель Арбитражного суда Псковской области Тимаев Федор Иванович», - говорится в сообщении.
Выборы состоялись на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации, которое прошло сегодня, 2 декабря.