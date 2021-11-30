Общество

Организаторы конкурса «Миссис Псков» введут номинацию «Муж года»

В конкурсе красоты «Миссис Псков» появится номинация «Муж года». Об этом сообщил директор псковских конкурсов красоты Николай Королев на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 2 декабря.

В ходе беседы «Миссис Псковская область 2021» Екатерина Малышева, делясь изменениями в жизни после конкурса, отметила помощь своего мужа. Он оставался с ребенком во время репетиций, длившихся на протяжении двух месяцев, поддерживал девушку морально.

«Каждый год получается так, что есть мужья, которые поддерживают своих жен. Они сидят с детьми, носят костюмы, гладят платья. Их в последнее время становится все больше. Поэтому мы подсмотрели одну идею и решили в следующем году присудить номинацию ”Муж года”. Мы вручим три ленты тем, кто будет активно сопровождать женщин на протяжении конкурса», - поделился Николай Королев.