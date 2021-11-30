Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли за год почти на 22%

Более 10 миллионов пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге в ноябре этого года, что на 16,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 9,5 миллионов — пассажиры пригородного сообщения, 1 миллион — дальнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так, пассажирооборот по итогам ноября текущего года составил около 1,1 миллиарда пасс-км (+34,1% к ноябрю 2020 года). В пригородном сообщении оборот вырос на 15,7% (337 миллионов пасс-км), а в дальнем следовании рост составил 44,4% (750 миллионов пасс-км).

Всего с января на Октябрьской железной дороге перевезли более 132,6 миллионов пассажиров, что на 21,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них 117,6 миллионов составили пассажиры пригородного сообщения (+19,6%), 15 миллионов — дальнего (+40,1%). Оборот по итогам текущего года вырос на 34,9% и составил более 15,2 миллиарда пасс-км.