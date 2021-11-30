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Общество

Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе

02.12.2021 21:32|ПсковКомментариев: 0

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74% случаев.

Теги: #минздрав #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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