Общество

Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас продляют до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что решение приняли из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74% случаев.