Общество

Из-за сильного снегопада псковичам рекомендуют оставаться дома

Днем 3 декабря местами по Псковской области ожидается сильный снег. По юго-востоку региона возможно налипание мокрого снега на провода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по области.

Рекомендации для населения при сильном снегопаде:

необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности населению рекомендуют оставаться дома;

стоит воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте;

поскольку возможно нарушение энергоснабжения, нужно приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;

машину советуют поставить в гараж, при отсутствии гаража транспортные средства следует парковать вдали от деревьев;

находясь на улице, стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

нужно избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

при необходимости выйти на улицу в условиях снегопада и гололедицы нужно соблюдать особенную осторожность при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений;

стоит остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности;

нужно быть осторожнее при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращаться в службу спасения.

«Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», - обратились к псковичам в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.