Общество

Облсовпроф назвал фабрику «Славянка» флагманом текстильной промышленности России

Псковский облсовпроф назвал швейную фабрику «Славянка» под руководством Елены Косенковой флагманом текстильной промышленности России и поздравил генерального директора предприятия с днем рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

От имени профсоюзного движения Псковской области Елену Косенкову поздравил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

«Елена Александровна – замечательный человек, руководитель с большой буквы, человек с активной гражданской позицией. Предприятие, возглавляемое ею – флагман текстильной промышленности России, которому удается успешно работать, выполнять социальные функции и сохранять рабочие места. С профсоюзной стороны могу отметить, что на “Славянке” один из самых лучших коллективных договоров в области. Мы от всей профсоюзной семьи искренне поздравляем Елену Александровну с днем рождения и хотим пожелать ей в этот замечательный день здоровья, счастья и благополучия!» - сказал Игорь Иванов.