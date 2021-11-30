Общество

Оплата детских садов в Великих Луках вырастет на 500 рублей с 1 января

Родительская плата за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях Великих Лук вырастет до 2550 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Татьяна Лозницкая.

Недовольство повышением родительской платы великолучане высказывают в социальных сетях. «Это нормально повышать родительскую плату за детский сад в Великих Луках на 25%? Заработная плата не растет такими темпами! Нам всем объявили, что теперь с 1 января 2022 года мы будем оплачивать детский сад в размере 2550 рублей. Хотя до этого платили 2050 рублей!» - написала женщина в комментариях под постом в Instagram-аккаунте губернатора.

Ее поддержала другая великолучанка: «У нас что, Великие Луки — самый богатый город в Псковской области с самыми высокими зарплатами? Доходы у населения выше не стали, чтобы на такую сумму повышать оплату за сад!»

«Лучше бы администрация увеличила зарплаты и пенсии, а не оплату за детский сад», - отметила местная жительница в группе управления образования администрации Великих Лук в социальной сети «ВКонтакте». «Наши садики дороже, чем в Санкт-Петербурге становятся!» - добавил мужчина.

Представитель регионального комитета по образованию в Instagram-аккаунте губернатора сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается учредителем организации. «Учредителями муниципальных образовательных организаций являются администрации муниципальных районов и городских округов», - объяснил он.

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила, что 98% родительской платы направляется на обеспечение питанием детей, а 2% - на соблюдение санитарных норм (приобретение моющих средств).

«В связи с ростом стоимости продуктов питания вынуждены повысить родительскую плату, потому что детей нужно кормить в соответствии с нормами СанПиН и продуктами хорошего качества. Родительская плата не повышалась с 2014 года. Последнее повышение было в сентябре 2014 года, с тех пор мы ее сдерживали и справлялись с организацией питания. Сейчас подошло то время, когда просто необходимо повысить родительскую плату, поскольку нужно качественно и полноценно кормить детей», - объяснила она.