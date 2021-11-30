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Общество

Росгвардейцы возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове

03.12.2021 13:08|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориалу на площади Победы в День Неизвестного солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие во главе с начальником управления Игорем Ивановым почтили минутой молчания память советских и российских неизвестных воинов, которые погибли в боевых действиях, а также возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии принял участие заместитель председателя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорь Сопов.

Памятную дату установили в 2014 году, чтобы увековечить память воинской доблести и бессмертного подвига воинов, погибших на территории страны или за ее пределами.

Теги: #Росгвардия #псков #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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