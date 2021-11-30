Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Петром Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

Ведущий Александр Савенко подведет с ним итоги 2021-го. Вместе они вспомнят главные события уходящего года, обсудят общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и немного заглянут в 2022-й.

Традиционный ежегодный проект «Обратный отсчет» — цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.