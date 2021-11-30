Общество

Шойгу вручил награду 104-му десантно-штурмовому полку

Состоялось вручение государственных наград, полковых и корабельных чаш лучшим воинским формированиям, образовательным учреждениям, а также объединениям Военно-морского флота. На нем, в частности, полковой чашей наградили 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВДВ, который дислоцируется в деревне Череха Псковского района. Об это сообщается в телеграм-канале «Военный осведомитель».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Военный осведомитель»

Церемония прошла в атриуме российского Национального центра управления обороной, награды вручал министр обороны России Сергей Шойгу.

Орденами Жукова наградили НВВКУ, Военно-космическую академию имени Можайского и 5-ю общевойсковую армию ВВО. Орденом Нахимова была награждена 31-я дивизия подводных лодок Северного флота, а Главный военный госпиталь имени Бурденко был удостоен ордена Александра Невского.

А также корабельные чаши вручили всем флотам и Каспийской флотилии, АПРК «Владимир Мономах» 25-й дивизии ТОФ. Полковой чашей также наградили 121-й тяжелый бомбардировочный авиаполк 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии.

Как поясняет Regnum, полковая (корабельная) чаша — коллективная награда, вручаемая воинским формированиям. Она символизирует единство и сплоченность, воинское братство.