Общество

Расходы на благоустройство Великих Лук обсудили с общественными советниками

Заседание общественных советников, на котором подвели итоги совместной работы власти и инициативных великолучан, прошло 2 декабря. Советники также приняли участие в обсуждении и формировании бюджета на 2022 год в части расходов на благоустройство города Великие Луки. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Основная цель – чтобы средства бюджета расходовались именно на то, что нужно самим жителям. Только в этом случае бюджетные расходы становятся максимально эффективными. Кроме того, важен и контроль со стороны жителей за исполнением и реализацией намеченных планов», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Глава города отметил, что перед обсуждением повестки дня он рассказал советникам о том, чего достиг город за 2021 год. По словам Николая Козловского, несмотря на пандемию, Великие Луки продолжают развиваться. «В городе реализуются уже начатые проекты, в том числе по благоустройству, развитию дорожной инфраструктуры и системы образования, и также мы разрабатываем новые, перспективные и достаточно амбициозные проекты, значимые для города и великолучан. А многие из проектов, которые были запущены ранее, уже завершены», - сказал он.

Говоря о благоустройстве города, Николай Козловский особо отметил весомый вклад в эту работу общественных советников. По традиции, по их инициативе провели более ста субботников с участием активных жителей и депутатов. Также они постоянно контролировали проведение ремонта дворовых территорий, чтобы в итоге ремонт был качественным и отвечал требованиям жильцов.

«От всей души хочу поблагодарить каждого, кто принял деятельное участие в значимой работе по благоустройству своих дворов, домов, подъездов. Благодаря таким общим усилиям наш город с каждым годом становится краше и уютнее!» - подчеркнул глава Великих Лук.

После заслушивания информации по проекту бюджета на будущий год общественные советники задали интересующие их вопросы. Все предложения взяты в работу, добавил Николай Козловский.