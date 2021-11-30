Общество

В Псковской области рекомендовали запретить выход на лед

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение, согласно которому главам городских поселений, районов и городских округов рекомендуется до 4 декабря установить запрет выхода граждан на лед и организовать работу оперативных групп по контролю за соблюдением запрета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Правоохранительным и силовым ведомствам, ГУ МЧС России по Псковской области и региональному отделению управления Росприроднадзора также рекомендовано провести ряд профилактических и организационных мероприятий.