Общество

Зеленый день принес рекордное количество бонусов от СберСпасибо

Сбер 12 ноября отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания СберБанка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С 11 по 14 ноября Сбер проводил акцию «Зеленый день», предусматривающую, в том числе, начисление повышенных бонусов от СберСпасибо. Повышенные бонусы по правилам акций в рамках данного события начисляются до 31 декабря 2021 года включительно. При этом аналитики программы уже отмечают исторический максимум активности клиентов и объемов начисления бонусов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет.

Так, 11-14 ноября в акции с дебетовой и молодежной СберКартами (при совершении покупок в компаниях экосистемы участники получали от них повышенные бонусы и подарки) приняло участие 80 тысяч клиентов. К популярной активности подключились СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, Delivery Club, Ситимобил, Сбер Еаптека, Okko, СберМобайл, SberDevices, Кухня на районе, Level Kitchen, My Food, Performance Food, Ситидрайв, СберЗвук и СберДиск. По состоянию на 2 декабря по данной акции было начислено более 16 млн бонусов.

Кроме того, в период с 11 по 14 ноября СберКарту можно было оформить с уникальными привилегиями в виде бесплатного обслуживания и бонусов за покупки. За первую покупку от 500 рублей в течение 30 дней с момента оформления карты клиенты получали 1800 бонусов от СберСпасибо. По данным на 2 декабря, 132 млн бонусов были начислены 73 тысячам человек.

Совместная акция СберСпасибо и СберМаркета 11 и 12 ноября за совершенные покупки возвращала клиентам повышенные бонусы (20%). 100 тысяч клиентов уже получили 45 млн бонусов.

Также с 11 по 14 ноября подписчики СберПрайм за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки получали до 20% бонусами — им начислено 48 млн бонусов.

Дополнительно программа СберСпасибо запустила новую многоуровневую геймификацию СберПраймСити, в которой участники совершают ходы по виртуальной карте, получая призы. По состоянию на 2 декабря в игре приняли участие 105 тысяч клиентов, которые совершили три миллиона шагов, получили 534 тысячи призов и 14 млн бонусов от СберСпасибо. 36 клиентов выиграли крупные призы (1800 бонусов), а двое участников стали обладателями главного приза — 180 тысяч бонусов. Геймификация продолжает набирать популярность и будет доступна всем участникам СберСпасибо до 15 декабря 2022 года включительно.