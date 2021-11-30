Общество

Депутаты областного Собрания участвуют в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Все районы Псковской области присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны, которая ежегодно проходит в День Неизвестного Солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На территории региона проведение акции курирует Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. На базе образовательных учреждений для тестирования открыто 215 офлайн-площадок – по словам организаторов, это в два раза больше, чем год назад.

Одна из таких площадок организована в Псковском кооперативном техникуме, где вместе со студентами на вопросы теста ответил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

«Тест по истории Великой Отечественной войны проводится потому, что некоторые силы в политических интересах других стран пытаются переписать историю, - сказал, приветствуя учащихся перед началом тестирования, Виктор Остренко. – Эта акция – попытка сохранить объективную информацию, достоверные факты, правдивую историю Великой Отечественной войны».

Заместитель председателя Собрания поблагодарил студентов за участие и попросил не относиться к тесту как к экзамену, а расценивать его, как возможность лучше познакомиться с историей государства и стать более компетентными и знающими гражданами своей страны.

Председатель Молодежного парламента Юлия Лысова напомнила, что идея проведения акции принадлежит Молодежному парламенту при Госдуме, но псковичи внесли свою лепту – добавили к общему перечню вопросов еще десять по региональной тематике.

«В этом году жители области, которые проходят тест онлайн, к сожалению, смогут ответить только на федеральную часть теста из 30 вопросов, а на офлайн-площадках вопросов будет 40. Это связано с тем, что из года в год сайт теста "Большая история.ру" подвергается массированным хакерским атакам из-за рубежа, и, чтобы не допустить "падения" сайта, было принято решение исключить региональные компоненты», - объяснила причину разного количества вопросов в тестах председатель Молодежного парламента.

Юлия Лысова призналась, что, как организатор мероприятия, она знает ответы на вопросы теста, поэтому сама проходить его не будет, но большинство ее коллег уже приняло участие в акции.

Член Молодежного парламента, недавний студент кооперативного техникума, а теперь его сотрудник Максим Ермолин написал тест вместе со старшекурсниками. Перед началом занятий студенты первого курса прошли тестирование онлайн. «Уже проверили их тесты, знания показали хорошие. И, что особенно приятно, ребята трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Говорят, в их семьях хранятся военные фотографии родственников, есть даже письма-треугольники с фронта», - рассказал Максим Ермолин.

Для вице-спикера, председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха, который прошел тестирование в онлайн-формате, память о войне тоже очень личная история. «Мы то поколение, которое застало живых свидетелей военных лет - наши родственники участвовали в войне, кто-то трудился в тылу, кто-то был в партизанах, кто-то воевал на передней линии фронта. Мой дед потерял руку на войне, а бабушка одна с тремя детьми под Середкой была в партизанском отряде. Она много рассказывала мне о войне. Конечно, псковская земля пропитана кровью героев, защищавших нашу Родину», - поделился воспоминаниями парламентарий.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов тоже принял участие в тестировании: «Во-первых, хочется самому понять, насколько хорошо и глубоко я знаю даты и факты, связанные с военным периодом, а во-вторых, тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность "из уст в уста" передать молодому поколению память, которую мы должны сохранить навсегда».

Как и коллеги, на вопросы теста в онлайн-режиме ответил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. «Если мы не будем помнить и знать свою историю, у нас и будущего не будет. Мы должны с большим уважением относиться к тому, что сделали наши предки. Тот патриотический посыл, который передало нам военное поколение, теперь мы должны передать своим детям. Самое главное, чтобы мы и наши потомки понимали, что никогда больше нельзя допустить повторения войны», - подчеркнул Александр Братчиков.

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Тестирование на сайте «Большая история.ру» продлится до полуночи. Итоги акции по количеству участников и результатам тестирования подведут 6 декабря.