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Общество

До 12 декабря в Псковской области сохранится морозная погода

03.12.2021 15:45|ПсковКомментариев: 0

Выпавший в Псковской области снег может растаять после 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Вопрос в том, насколько устойчив этот снежный покров и продержится ли месяц, до 2 января. Но вероятность того, что он растает, да, есть». - сказала Тала Нещадимова.

Она пояснила, что до 12 декабря на территории Псковской области ожидается сохранение морозной погоды. Снежный покров, который на данный момент в регионе в среднем составляет 30 сантиметров, будет постепенно пополняться. При этом сильных снегопадов в регионе пока больше не прогнозируют.

«В отдельные ночи до 12 декабря температура воздуха по области будет опускаться от -15 до -19 градусов, а в среднем — ночью это -8...-13 градусов, днем — от -2 до -7 и от -3 до -8 градусов. После 12 числа возможен переход дневных температур на слабый плюс», - сказала синоптик.

Она также добавила, что на водоемах в области начинает образовываться лед, однако насколько быстро он станет пригодным для зимней рыбалки, пока неясно — все будет зависеть от интенсивности потепления в середине декабря.

Теги: #погода #Псковская область #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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