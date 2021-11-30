Общество

Народная артистка России Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Александринского театра.

Фото: РИА Новости

«Нина Ургант умерла 3 декабря», — приводит слова представителя РИА Новости.

Артистка родилась в Луге. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего год проработала в Театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.

С 1962 года — актриса Ленинградского академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), где сыграла более 30 героинь.

В кино известна по работам в лентах «Укротительница тигров», «Вступление», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой» и многим другим, всего на ее счету свыше 50 ролей. Наибольшую популярность Ургант принес образ медсестры Раи в «Белорусском вокзале».