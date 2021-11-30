Общество

Детям в Пскове предлагают научиться анализировать спутниковые изображения

Набор детей на новый учебный год стартовал в технопарке «Кванториум» в Пскове. Идет запись на «нулевой уровень» для детей в возрасте от 12 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в технопарке, бесплатные занятия будут проходить с января по май 2022 года.

Фото: группа технопарка «Кванториум» в социальной сети «ВКонтакте»

В «VR/AR-квантуме» научат работать с виртуальной и дополненной реальностью. Дети будут заниматься 3D-моделированием; создавать стикеры и маски для соцсетей, разберутся, как сделать свою игру;

Конструировать и программировать роботов в «Промробоквантуме»;

Анализировать спутниковые изображения, разрабатывать интерактивные карты и создавать 3D-макеты местности в «Геоквантуме»;

В «Аэроквантуме» детей научат собирать, программировать и пилотировать квадрокоптеры;

Изучать материалы на всех уровнях. Тех, кто любит химию и физику, ждут в «Наноквантуме»;

Моделировать в 2D и 3D, печатать на принтере, работать с ручным инструментом и на станках с ЧПУ, применять лазерные технологии.

Кроме того, дети могут записаться на бесплатные занятия по математике (их можно совмещать с учебой на основных направлениях). Детей в возрасте от 6 лет приглашают на бесплатные тренировки по шахматам.

Расписание, а также форму для заявки можно найти по ссылке.