Общество

«Урок мужества» провели для школьников псковские росгвардейцы

«Урок мужества», посвященный Дню неизвестного солдата, провели сотрудники ОМОН Росгвардии для учеников псковской школы №24 имени Л. И. Малякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В этой школе учился сотрудник псковского ОМОН Сергей Васильев, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали ребятам об истории памятной даты, которая отмечается ежегодно, с 2014 года 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

Также школьникам показали документальный фильм о вкладе безымянных защитников Отечества в победу в Великой Отечественной войне.

В завершение мероприятия учащимся провели 15-минутную разминку под руководством инструктора. В конце занятия они задали росгвардейцу интересующие вопросы.