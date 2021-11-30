Общество

Псковские предприниматели часто «забывают» пробивать кассовые чеки — ФНС

Предприниматели часто «забывают» пробивать кассовые чеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«По мнению ФНС, это мешает развиваться законопослушным конкурентам, которые отражают выручку и уплачивают белую зарплату. Кроме того, отсутствие чека у простого покупателя, в случае возникновения конфликтной ситуации, не позволяет ему отстаивать свои права, если услуга была оказана с нарушениями или был продан некачественный товар», - рассказали в пресс-службе.

В соответствии с федеральным законодательством, индивидуальные предприниматели при реализации физическим лицам товаров, работ, услуг, в том числе услуг общественного питания, обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать (направлять) клиентам в момент оплаты кассовые чеки, содержащие обязательные реквизиты.

В проекте по обелению сферы общественного питания участвуют более 700 объектов (рестораны, кафе, столовые, киоски и прочее), на которых осуществляют деятельность 466 налогоплательщиков. В настоящее время на рынках и ярмарках зарегистрировано 997 единиц контрольно-кассовой техники. У 202 налогоплательщиков отсутствует обязанность по применению ККТ, поскольку они продают товары с открытх прилавков.

Всего налоговые органы Псковской области провели 299 проверок в 2021 году по вопросу применения ККТ в отношении налогоплательщиков, нарушивших законодательство по применению касс. Нарушения выявили в ходе 286 проверок. Были предъявлены административные штрафы на общую сумму 309 тысяч рублей. Наказание в виде предупреждения применили по 294 делам.