Общество

Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы обсудили в Пскове

Проблемные вопросы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе (УИС) обсудили в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Круглый стол в дистанционном формате через «Zoom» собрал руководителей и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, представителей правоохранительных органов Псковской области и ведомственных образовательных организаций России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрей Щербаков отметил актуальность предложенной для дискуссии темы. Подходы к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы меняются за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора, поэтому участники круглого стола смогут обменяться опытом своей работы.

Так, на круглом столе обсуждались теоретические и прикладные аспекты современного состояния и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ. Участники затронули вопросы подготовки персонала учреждений и органов УИС к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Отмечается, что мероприятие, стало «визитной карточкой» кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС. В нем приняли участие представители прокуратуры Псковской области, следственного комитета Российской Федерации и УФСИН России по Псковской области, профессорско-преподавательский состав научно-исследовательского института ФСИН России, Томского института повышения квалификации работников ФСИН России, академии, университета, Воронежского института и Владимирского юридического института ФСИН России.

По итогам круглого стола, который стал не только межвузовским, но и межведомственным, будет издан сборник тезисов и научных статей его участников.