Общество

Николай Козловский призвал великолучан провести новогодние праздники дома

Глава Великих Лук Николай Козловский призвал горожан провести новогодние праздники дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«Остается меньше месяца до Нового года и сейчас чрезвычайно важно не допустить взрывного распространения инфекции. Кроме того, велики риски распространения нового, более заразного штамма. Поэтому сегодня я хочу вас призвать провести новогодние праздники дома, желательно в нашем регионе. Со своей стороны мы постараемся создать все условия для разнообразного, а самое главное - безопасного отдыха», - отметил Николай Козловский в Instagram.

По его словам, в городе будет работать парк культуры и отдыха.

Кроме того, при благоприятных погодных условиях будут функционировать сразу несколько катков под открытым небом: на острове Дятлинка, во дворе дома №19 на улице Вокзальной, на улице Запрудной у дома №10 и улице Рабочей.