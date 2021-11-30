Николай Козловский призвал великолучан провести новогодние праздники дома

Глава Великих Лук Николай Козловский призвал горожан провести новогодние праздники дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.
«Остается меньше месяца до Нового года и сейчас чрезвычайно важно не допустить взрывного распространения инфекции. Кроме того, велики риски распространения нового, более заразного штамма. Поэтому сегодня я хочу вас призвать провести новогодние праздники дома, желательно в нашем регионе. Со своей стороны мы постараемся создать все условия для разнообразного, а самое главное - безопасного отдыха», - отметил Николай Козловский в Instagram.
По его словам, в городе будет работать парк культуры и отдыха.
Кроме того, при благоприятных погодных условиях будут функционировать сразу несколько катков под открытым небом: на острове Дятлинка, во дворе дома №19 на улице Вокзальной, на улице Запрудной у дома №10 и улице Рабочей.