Общество

Памятный митинг ко дню Неизвестного солдата прошел в Псковском районе

Памятный митинг ко дню Неизвестного солдата прошел в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

«3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Уже по сложившейся традиции сегодня в деревне Писковичи у могилы Неизвестного солдата прошел митинг, посвященный этой памятной дате», - отметили в администрации муниципального образования.

В мероприятии приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, глава волости Наталия Волкова, работники ЦРТДМ, школьники и юнармейцы Писковской школы. Они почтили память погибших и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, отдавшего свою жизнь за будущую свободу и независимость родной страны.

Выступая перед собравшимися, Наталья Федорова отметила исключительную важность сохранения народной памяти о безвестных героях.

«Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Мы всегда будем помнить о вас!» - добавили в администрации района.