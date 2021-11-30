Общество

Численность бедных в России снизилась до 16 млн - Росстат

Численность россиян, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам III квартала 2021 года снизилась на 2,8 млн - до 16 млн, что составляет 11% населения страны. Это связано с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

Согласно этой информации, за 9 месяцев 2021 года число бедных составило 17,6 млн, или 12,1% населения страны. Среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли в III квартале 2021 года с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей. Этому способствовали восстановление экономической активности и последующий рост зарплат и занятости, а также увеличение социальных выплат, передает ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, численность занятого населения в III квартале 2021 года выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился на 1,9 п. п. - с 6,3% до 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тыс. 133 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

В то же время доля социальных выплат в структуре доходов выросла на 1 п. п. - с 22,15% до 23,1%, а в абсолютном выражении - на 704,5 млрд рублей - с 3,4 трлн рублей в III квартале 2020 года до 4,1 трлн рублей в III квартале 2021 года. Так, в течение июля - сентября 2021 года родители порядка 21 млн детей получили единовременные выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей, и всем пенсионерам (43 млн человек) также было выплачено по 10 тыс. рублей.