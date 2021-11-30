Общество

Управление МЧС в Псковской области приведено в режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Псковской области приведено в режим функционирования «повышенная готовность». Работает оперативный штаб. Для организации взаимодействия и уточнения параметров обстановки задействованы оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«В результате прохождения 3 декабря неблагоприятного метеорологического явления на территории Псковской области, которое сопровождалось сильным мокрым снегом, произошли нарушения электроснабжения. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет. 228 бригад энергетиков работают на линиях до полной ликвидации последствий сегодняшней стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей в отдалённых деревнях и хуторах», - отметили в ведомстве.

Ремонтные работы будут продолжены до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Особое внимание граждан в МЧС обращают на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.