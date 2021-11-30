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Военные медики приступили к работе в псковской инфекционке

Прибывшие в Псков военные медики провели первые консультации с коллегами, ознакомились с историями болезни и осмотрели пациентов, в первую очередь реанимационного отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. В областной инфекционной больнице приступили к работе пять врачей узких специальностей, имеющие серьезный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.

«Мы готовы передать свой опыт, научить тому, что умеем сами. Мы приехали, чтобы оказать практическую помощь в ведении пациентов, в том числе тяжелых форм. Инфекция меняется, появляются новые штаммы. Поэтому меняется наша тактика, выходят новые рекомендации Минздрава. Общение и обмен опытом в данном случае жизненно необходим», — подчеркнул врач-терапевт, пульмонолог 1-го филиала 442-го военного клинического госпиталя Василий Гребенюк, который практически на протяжении 2 лет работает на ковид-направлении.

Высокий уровень оснащенности областной инфекционной больницы отметил врач-оториноларинголог Виктор Подсвиров, который также прибыл из 442-го военного клинического госпиталя. «Больница оснащена по последнему слову техники. Это позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне. Единственное, что на амбулаторном этапе нужно донести до граждан необходимость прививки», — заметил военный врач.

Ранее специалисты Военно-медицинской академии неоднократно проводили с псковскими врачами телемедицинские консультации, теперь пришло время пообщаться лично. «Это нам сильно помогает, держит в тонусе, мы видим опыт других коллег, сравниваем тактики ведения пациентов. Такие визиты необходимы. Это взгляд со стороны. Всегда хорошо, когда есть, с кем посоветоваться и обсудить», — заметил заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы по медицинской части Самир Аль-Араби.

В Псковскую область прибыли 30 специалистов-медиков Министерства обороны России, чтобы оказать псковским врачам методическую и практическую помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Решение о направлении сводного отряда в регион принято по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. В составе контингента — специалисты медицинской службы Вооруженных Сил России военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа. Это реаниматологи, анестезиологи, пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи и др. Военные медики в течение месяца будут задействованы на самых разных направлениях работы, связанных с лечением больных коронавирусной инфекцией.

Военные медики также работают в Псковской, Струго-Красненской и Великолукской межрайонных больницах. Врачи-ординаторы и медицинские сестры Военно-медицинской академии пополнили ряды специалистов на наиболее тяжелых направлениях поликлинического звена Пскова. Они ведут работу с пациентами в составе ковид-бригад, а также участвуют в проведении вакцинации.

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Напомним, что это уже не первый контингент врачей, который прибывает в Псковскую область из ведущих федеральных клиник для оказания консультативной и практической помощи псковским специалистам. Например, в начале июня в регионе работала мультидисциплинарная бригада врачей из Москвы. Соответствующее поручение о поддержке ряда регионов было дано президентом России, отметили в пресс-службе администрации области.

Фото: pskov.ru