Общество

Ученые выяснили, какое питание снижает вред здоровью при работе в ночную смену

Ученые выяснили, что питание во время ночной смены несет риски для здоровья. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances. В исследовании, проведенном американским Национальным институтом сердца, легких и крови, приняли участие 19 здоровых молодых людей, 7 женщин и 12 мужчин. Они жили по графику имитируемых ночных смен, и были случайным образом распределены по группам дневного питания и ночного.

Затем исследователи оценили влияние этих режимов питания на внутренние циркадные ритмы участников, от которых зависят почти все функции организма. Ученые обнаружили, что еда ночью повышает уровень глюкозы, что является фактором развития диабета, в то время как питание днем предотвращает этот эффект. В частности, средний уровень глюкозы у тех, кто ел ночью, увеличился на 6,4 процента, в то время как у тех, кто питался в дневные часы, не было его значительного повышения.

Как передает «Газета.ру», результаты исследования могут быть использованы для улучшения здоровья сменных рабочих – продавцов, работников отелей, водителей, служб быстрого реагирования и других, которые, как показывают прошлые исследования, могут иметь повышенный риск развития диабета, болезней сердца и ожирения.