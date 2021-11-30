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Общество

Центр Гамалеи связал конец пандемии коронавируса со штаммом «омикрон»

04.12.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19. Такое мнение высказал вирусолог, профессор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио «Спутник».

«До Нового года он не успеет распространиться. "дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», – отметил он.

Данные об особенностях омикрон-штамма, которые уже успели получить ученые, говорят о том, что в большинстве случаев этот вариант патогена не приводит к тяжелому течению COVID-19, продолжил вирусолог.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке, – ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер. Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", – сказал Анатолий Альтштейн.

Степень заразности «омикрона» можно будет оценить со временем, однако есть шанс, что появление этого штамма приведет к завершению пандемии, полагает вирусолог.

«Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. "дельта" уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3% (больных, – ред.), а с этим штаммом ("омикрон", – ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность (способность вируса приводить к заболеванию, – ред.) будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"», – заключил Анатолий Альтштейн.

Однако пока этого не случилось, и единственный способ предотвратить тяжелые последствия заражения коронавирусной инфекцией – это вакцинация, напомнил медик.

Теги: #здоровье #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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