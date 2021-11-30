Общество

Фестиваль талантов среди воспитанников псковских интернатов собрал рекордное количество заявок

Фестиваль талантов «Кукарача», который проводится среди воспитанников псковских детских домов интернатов, собрал рекордное количество заявок на участие в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском городском Молодежном центре.

Заявки принимались по восьми номинациям: голос, хореография, живопись, художественное слово, блогинг, фотоискусство, рукоделие и оригинальный жанр, куда вошли прочие творческие результаты самовыражения.

Организационный комитет фестиваля обработал более 180 заявок от 262 ребят из 14 учреждений Пскова, Опочки, Пыталова, Красногородска, Порхова, Воронцова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор и Боброво.

«В этом году было принято максимальное число заявок от участников. Например, в 2019 доковидном году было принято 50 заявок, а в 2020 – 68 заявок», - добавили организаторы фестиваля.

Помогать участникам подготавливать конкурсные работы и номера помогали более 70 художественных руководителей и сотрудников детских домов и интернатных учреждений. Теперь все работы участников будет оценивать профессиональное жюри.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдет 7 мастер-классов по следующим направлениям: вокал, хореография, фотоискусство, блоггинг, рукоделие, живопись, декламация. Все занятия планируются в онлайн-режиме.

Финал конкурса состоится в конце декабря, в преддверии новогодних праздников, и также состоится в формате онлайн.