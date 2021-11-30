Общество

Кабинет психолога в псковском детском доме обустроили после обращения прокурора

Кабинет психолога в псковском детском доме обустроили после обращения прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения социальных прав воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Проверка показала, что организация воспитательной работы и предоставления психологической помощи не соответствуют предъявляемым требованиям.

В связи с этим прокурор Пскова внес представление в адрес руководителя центра с требованием устранить нарушения закона.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. В настоящее время в Центр приняли на работу педагога-психолога. Кроме того, специалисты, работающие с детьми прошли повышение квалификации.

Помимо этого в учреждении обустроили кабинет психологической разгрузки с фиброоптическим модулем «молния» и сенсорными креслами.