Общество

Митрополит Иларион: антипрививочников и кампанию против QR-кодов курируют из-за границы

Антипрививочная кампания и кампания против QR-кодов в России координируются из-за рубежа, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать. <...> Я глубоко убежден в том, что и вирус к нам попал не случайно, и вот эта активная кампания против вакцинации, против QR-кодов, против любых мер по защите нашего населения, которая ведется на просторах интернета и в Telegram-каналах, тоже режиссируется из-за рубежа. К сожалению, многие наши граждане, может быть, сами того не осознавая, становятся орудием в руках этих сил», - сказал митрополит Илларион.

Он полагает, что кроме тех людей, которые не желают вакцинироваться, думая о собственном комфорте, есть и силы, которые руководят антивакцинной кампанией из-за границы.