Общество

Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России готовит расширенный список противопоказаний при вакцинации от коронавируса. Новый список может появиться в середине декабря. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

Ранее, в июле, Минздрав опубликовал перечень показаний к медотводу от вакцинации против COVID-19. Среди прочих упоминался постоянный медицинский отвод при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — цитируют «Известия» один из источников.

При этом расширенный список, по данным источников, может появиться в середине декабря. В самом Минздраве «Известиям» ответили, что «перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату».