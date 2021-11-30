Общество

Второй юнармейский бал пройдет в Псковской области

Второй юнармейский бал пройдет в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Юнармии» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональные отделение «Юнармии»

Начальник штаба местного отделения «Юнармии» города Великие Луки Артем Баринов принял участие в IX форуме СО НКО Псковской области. В рамках тематической площадки «Образование и воспитание» он представил опыт реализации проекта «Первый исторический», главным мероприятием которого стал первый в области юнармейский бал.

Финалом мероприятия стало награждение победителей регионального конкурса субсидий на реализацию социальных проектов, где лидеру великолукского юнармейского движения вручили сертификат на реализацию проекта «История в танце».

«В Великих Луках уже началась подготовка к юнармейскому балу», - добавили в региональном отделении «Юнармии».