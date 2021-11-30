Общество

Антинаркотический форум «Доброволье 60» прошел в Псковской области

Антинаркотический форум «Доброволье 60» прошел в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Его участниками стали добровольцы антинаркотического движения, специалисты по работе с молодежью в муниципальных образованиях региона и учащиеся общеобразовательных учебных заведений.

В Псковской области форум проводится уже в седьмой раз. В этом году в нем приняли участие активные учащиеся из девяти районов. Главная цель мероприятия – объединение действующих волонтеров и развитие потенциала волонтерского движения для популяризации здорового образа жизни и противодействия потреблению психоактивных веществ.

В течение трех дней были организованы тематические площадки под эгидой ведущих специалистов по нескольким актуальным направлениям. «Активное участие в работе форума приняла уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. В заключительный день ребята также активно взаимодействовали со спикерами: проходили квесты, тренинги и дебаты. Волонтеры оттачивали свое ораторское мастерство, учились искусству командной работы», - отметили в ведомстве.

Кульминацией форума стало представление командных проектов по развитию волонтерского движения.

«Ребята представили жюри предложения по эффективной антинаркотической пропаганде в своем муниципальном образовании. Все участники получили сертификаты и теперь готовы внедрять свои волонтерские проекты и делиться полученными знаниями с коллегами», - сообщили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника УКОН УМВД России по Псковской области Рустам Кохан, руководитель АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Наталья Скачкова, представители медицины и образования.