Общество

Александр Козловский: Волонтерство объединило сотни тысяч людей по всей стране

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил волонтеров с Днем добровольца.

«Волонтерство всегда было неотъемлемой частью нашей жизни, - отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - А в последние два года, в условиях пандемии, это движение стало масштабным, объединив сотни тысяч людей по всей стране, готовых прийти на помощь нуждающимся».

«Единая Россия» быстро мобилизовала свои ресурсы и открыла добровольческие центры в каждом муниципалитете Псковской области, подчеркнул Александр Козловский. «Мы передавали средства индивидуальной защиты, доставляли продукты питания и лекарства людям на самоизоляции, возили врачей из дома на работу и обратно, сумели организовать горячие обеды для коллективов ковид-центров и станций скорой помощи региона, покупали и передавали легковые автомобили и реанимобиль в учреждения здравоохранения… Делали все, чтобы помочь нашим медикам и согражданам справиться с вызовами времени. Борьба с пандемией сплотила нас, команда "Единой России" выросла, у нас появилось много единомышленников и друзей», - продолжил он.

Александр Козловский поблагодарил каждого, кто своим ежедневным трудом и отзывчивостью вносит личный вклад в борьбу с пандемией и оказание помощи в это непростое время. «Спасибо вам, дорогие волонтеры, за ваши чуткие, добрые и отзывчивые сердца! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!» - добавил он.