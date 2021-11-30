Общество

Псковские зоозащитники спасли сбитую автомобилем собаку

Зоозащитная организация «Шанс» спасла сбитую автомобилем собаку в Пскове. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: зоозащитная организация «Шанс»

Пострадавшую собаку привезли из деревни Череха Псковского района. По результатам осмотра в ветеринарной клинике выяснилось, что заднюю лапу выбило из сустава.

«На операции лапу поставили на место, сделали искусственную связку и ушили капсулу сустава. Никакие "хозяева" не объявились. Либо собака не нужна, либо не хотят оплачивать лечение. Либо все вместе», - рассказали в «Шансе».

«Огромное спасибо всем, кто поддержал малышку! Девочка чудесная! Тихая, терпеливая добрая. Будем выхаживать», - добавили зоозащитники.